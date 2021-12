Hong Kong emite alerta devido à aproximação de tempestade tropical

As autoridades de Hong Kong emitiram hoje (20) um alerta de nível 1 devido à aproximação da tempestade tropical Kai, que se espera que atinja a região, próxima de Macau, ao meio-dia desta terça-feira.

De acordo com o Observatório da Região Administrativa Especial de Hong Kong, é possível que a força da tempestade tropical venha a se dissipar rapidamente, mas as chuvas vão persistir durante toda a semana.

Às 13h locais, a tempestade localizava-se 610 quilômetros (km) a sudoeste de Hong Kong, a 22 km por hora, esperando-se uma mudança de rumo para noroeste, em direção ao norte do Mar do Sul da China.

O observatório indicou também que o efeito combinado da tempestade com a monção de noroeste vai provocar ventos fortes tanto na zona costeira quanto em território continental.

A última vez que foi emitido um alerta desse nível em um mês de dezembro foi em 1974, quando o tufão Irma atingiu Hong Kong, lembra hoje a edição eletrônica do jornal South China Morning Post.

De acordo com os dados do observatório, este outono é o mais quente em Hong Kong "desde que há registros". Em novembro passado, foram contabilizadas 230 horas de sol (em área geralmente nublada), o que corresponde a 35% mais do que a média registrada nas últimas três décadas.

O tufão mais forte a afetar a região nos últimos anos foi o Mangkut que, em setembro de 2018, fez quatro mortos e 214 feridos no sul da República Popular da China.