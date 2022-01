Coronavírus se espalha como nunca antes nas Américas, diz Opas

As infecções pela covid-19 atingem novos picos no continente americano, com 7,2 milhões de novos casos e mais de 15 mil mortes relacionadas à doença na semana passada, afirmou a Organização Panamericana de Saúde (Opas) na quarta-feira.

"O vírus se espalha mais ativamente como nunca antes", afirmou a diretora da Opas, Carissa Etienne, em um briefing.

O Caribe teve o aumento mais brusco de infecções desde o início dos dois anos de pandemia, afirmou a agência regional. Na América do Norte, os Estados Unidos e o Canadá passam por um surto de hospitalizações pela covid-19.

Por conta de uma escassez de testes, a Opas recomendou que os países do continente priorizem os testes rápidos de antígenos para pessoas com sintomas de covid-19 e que estejam correndo risco de espalhar o vírus.

Embora mais de 60% da população latino-americana e caribenha esteja completamente vacinada contra a covid-19, a variante Ômicron se espalha rapidamente por todas as regiões, afirmou o gerente de Incidentes da Opas, Sylvain Aldighieri.

O avanço da variante nas próximas semanas e meses irá depender das medidas de saúde pública para contê-la, inclusive o uso de máscaras e do distanciamento social, além de, principalmente, a vacinação para reduzir a gravidade de casos e hospitalizações de covid-19, disse Aldighieri.

