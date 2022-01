Incêndio em casa geminada de Nova York deixa 1 morto e 8 feridos

Uma explosão e um incêndio, aparentemente desencadeados por um vazamento de gás, destruíram várias casas geminadas no Bronx, em Nova York, nesta terça-feira (18), matando uma moradora e ferindo pelo menos outras oito pessoas, disseram autoridades.

Cinco dos feridos são policiais que correram para a estrutura em chamas para ajudar a salvar moradores, e outro uma mulher que foi resgatada pela polícia, segundo autoridades.

"Salvamos vidas hoje", disse o prefeito Eric Adams, ex-policial, em entrevista coletiva ao elogiar as ações dos socorristas.

A causa da explosão está sob investigação, mas John Hodgens, chefe de operações de incêndio do Corpo de Bombeiros da cidade, afirmou que houve "relato de alguém que sentiu cheiro de gás" antes da explosão.

O prefeito disse que o serviço de gás foi interrompido em todo o quarteirão após o incidente.

Segundo Hodgens, não havia evidência imediata de ato intencional.

A explosão ocorreu apenas nove dias após 17 pessoas morrerem e dezenas ficarem feridas em um incêndio que espalhou fumaça por um complexo habitacional público na área de Fordham Heights, no Bronx. Acredita-se que o incêndio tenha sido provocado por um aquecedor de ambiente com defeito.

Um vídeo do local do incidente desta terça-feira postado online mostrou chamas e nuvens de fumaça do lado de fora do prédio de três andares.

Uma mulher que estava dentro do apartamento no centro da explosão morreu e sua irmã foi hospitalizada com ferimentos graves, disse Hodgens. Ambas as mulheres, na casa dos 60 anos, foram encontradas deitadas no chão do lado de fora, afirmou ele.

* É proibida a reprodução deste conteúdo.