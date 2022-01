Moscou exclui qualquer "concessão" em negociações com Washington

A Rússia descartou qualquer "concessão" nas conversações de alto nível com os Estados Unidos (EUA) sobre a Ucrânia e a segurança na Europa, que começam hoje (9) em Genebra. O governo russo disse que está decepcionado com os "sinais" enviados por Washington.

"Não aceitaremos nenhuma concessão. Isso está completamente excluído", disse o vice-ministro dos Negócios Estrangeiros, Sergei Riabkov, citado por agências de notícias russas.

"Estamos decepcionados com os sinais que vêm de Washington nos últimos dias, mas também de Bruxelas", acrescentou o governante, que deve participar das negociações.

Delegações dos Estados Unidos e da Rússia iniciam em Genebra dois dias de reuniões para debater as questões da Ucrânia e do controle de armamento nuclear.

As negociações bilaterais decorrem no âmbito do diálogo estratégico de segurança lançado pelos presidentes norte-americano, Joe Biden, e russo, Vladimir Putin, na Cúpula de Genebra, em junho.

Embora o diálogo se destine principalmente à renegociação dos tratados de controle de armamento nuclear do pós-Guerra Fria, as conversas também incluem a situação na fronteira russo-ucraniana, onde Moscou diz ter realizado manobras com dezenas de milhares de soldados.

As delegações dos dois países são lideradas, respectivamente, pela secretária de Estado adjunta dos EUA, Wendy Sherman, e pelo homólogo russo, Sergei Riabkov.

A tensão entre a Rússia e a Ucrânia vai continuar a marcar a agenda dos próximos dias: nesta segunda-feira (10), o secretário-geral da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), Jens Stoltenberg, reúne-se com o chefe da diplomacia da Ucrânia, Dmytro Kuleba, antes de um encontro da Comissão Ucrânia-Aliança Atlântica. Para terça-feira (11) está prevista uma reunião Rússia-Otan.