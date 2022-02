Senado norte-americano está perto de acordo sobre sanções à Rússia

Os senadores dos Estados Unidos estão muito perto de chegar a um acordo sobre uma lei que vai garantir sanções à Rússia pelas ações realizadas na Ucrânia, incluindo medidas que serão implementadas antes de uma eventual invasão, disseram os dois principais senadores que trabalham no projeto de lei neste domingo.

Os senadores Bob Menendez e James Risch, respectivamente o presidente e o principal nome do Partido Republicano no Comitê de Relações Exteriores do Senado, disseram que devem avançar com o projeto esta semana.

"Eu diria que estamos a uma jarda de fechar o projeto", disse Menendez no programa "Estado da União", da CNN, usando uma referência de futebol americano que significa uma jogada que está muito próxima do objetivo final, o touchdown.

"O que não há dúvida é que há uma incrível determinação bipartidária de apoio à Ucrânia, uma união bipartidária incrivelmente forte que trará graves consequências à Rússia caso ela invada a Ucrânia e, em alguns casos, consequências pelo que ela já fez", disse Menendez.

Algumas destas medidas incluem sanções massivas contra os bancos russos mais importantes e também sobre a dívida soberana russa, bem como mais assistência bélica à Ucrânia.

Questionado se as sanções só entrariam em vigor após qualquer invasão ou se seriam preventivas, Risch disse: "Acho que é uma combinação de ambos".

