Ainda com sintomas de covid-19, Elizabeth II cancela compromissos

A rainha Elizabeth II suspendeu os compromissos desta terça-feira (22), depois de ter testado positivo para covid-19 no último domingo. Apesar de não ter compromissos públicos marcados, estavam previstas algumas videoconferências, que foram canceladas.

O porta-voz do Palácio de Buckingham diz que a monarca, de 95 anos, ainda apresenta "sintomas leves similares a uma constipação". Acrescenta que, apesar do cancelamento de compromissos, "continuará com as tarefas simples da agenda".



Serão decididos mais perto da data os compromisso marcados para o final de semana, como a audiência semanal com o primeiro-ministro Boris Johnson.

