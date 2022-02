Explosão em mina de ouro em Burkina Faso deixa cerca de 60 mortos

Cerca de 60 pessoas morreram e dezenas ficaram feridas, nessa segunda-feira (21), em explosão em área informal de mineração de ouro no sudoeste de Burkina Faso, informou a televisão estatal, citando autoridades locais.

A causa da explosão na província de Poni ainda não é conhecida, disse o alto comissário de Poni, Antoine Douamba, à TV.

As imagens mostraram grande local de explosão, com árvores derrubadas e casas destruídas. Corpos estavam espalhados no chão, cobertos por tecidos.

Não ficou claro exatamente que tipo de mineração de ouro era feita no local.

Burkina Faso abriga algumas das principais minas de ouro administradas por empresas internacionais, mas também centenas de locais menores e informais que operam sem supervisão ou regulamentação.

*É proibida a reprodução deste conteúdo.