Casos de covid-19 caem na China; governo inspeciona Xangai

A China registrou 1.366 casos confirmados de covid-19 em 24 de março, informou a autoridade nacional de saúde do país nesta sexta-feira (25). O número ficou abaixo dos 2.054 do dia anterior, embora os casos de infecções assintomáticas tenham aumentado.

Os casos assintomáticos, que a China conta separadamente, aumentaram para 3.622, ante 2.829 no dia anterior. As infecções assintomáticas transmitidas localmente em Xangai atingiram recorde, passando de 979 para 1.582.

Embora pequenos para os padrões mundiais, os novos surtos estão pressionando a estratégia rígida da China, destinada a minimizar as infecções por covid-19. A variante Ômicron, altamente infecciosa, atinge as defesas do país.

O governo central enviou esta semana 10 equipes de inspeção para monitorar surtos em todo o país e garantir que suas instruções sejam atendidas localmente, com Xangai e as províncias de Shaanxi e Shandong entre as regiões sob escrutínio.

Dos novos casos em todo o país, 1.301 foram transmitidos localmente, disse a Comissão Nacional de Saúde, abaixo dos 2.010 do dia anterior.

Até essa quinta-feira, a China continental havia registrado 140.651 casos sintomáticos confirmados. Não houve novas mortes, ficando o número de óbitos em 4.638.

*É proibida a reprodução deste conteúdo.