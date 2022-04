Covid-19: Pequim testa 20 milhões em tentativa de evitar lockdown

Três quartos dos 22 milhões de habitantes de Pequim fizeram fila para testes de covid-19 nesta terça-feira (26), enquanto autoridades da capital chinesa lutam para conter novo surto da doença e evitar um lockdown em toda a cidade, o que tem afetado Xangai.

Diante das dificuldades do maior centro comercial da China para atender às necessidades básicas de seus 25 milhões de habitantes, cada vez mais frustrados com o isolamento, as pessoas estão estocando alimentos e suprimentos.

Vídeos nas redes sociais mostram moradores se inclinando para fora das janelas de Xangai, a fim de bater panelas em protesto.

Pequim espera evitar esse drama agindo rapidamente. Iniciou os testes ontem em seu distrito mais populoso, de Chaoyang. À noite, as autoridades listaram mais dez distritos e uma zona de desenvolvimento econômico para testes obrigatórios nesta semana, cobrindo um total de 20 milhões de pessoas, das quais 16 milhões deveriam fazer exames nesta terça-feira.

As determinações ocorrem dias depois de dezenas de infecções terem sido registradas. Xangai esperou cerca de um mês e mais de 1.000 casos antes de lançar testes em toda a cidade, no início de abril.

Liu Wentao, um cozinheiro de Pequim, afirmou que está preocupado com o novo surto, mas confiante de que a capital pode lidar com isso.

"Os controles de vírus são mais fortes do que em outros lugares, não acho que será como Xangai", afirmou, a caminho do teste.

Pequim registrou 33 novos casos de covid-19 em 25 de abril, acima dos 19 do dia anterior, sem mortes registradas. O número total de casos é minúsculo em comparação com centenas de milhares em Xangai.

*É proibida a reprodução deste conteúdo.