Papa Francisco suspende atividades por um dia para exames médicos

O papa Francisco, que tem tido dificuldades para andar por conta de dores nas pernas e joelhos, suspendeu suas atividades nesta sexta-feira (22) para a realização de exames médicos, informou o Vaticano.

Os exames estão acontecendo nas instalações médicas do Vaticano, disse o porta-voz Matteo Bruni, explicando o porquê de não haver atividades ou audiências listadas no calendário público de Francisco no dia.

O papa, que tem 85 anos de idade, sofre de dores ciáticas na perna direita e recentemente teve crises de dor em seu joelho direito, que fizeram que ele mancasse mais pronunciadamente durante algumas atividades.

Ele leu a maior parte de seu pronunciamento do domingo de Páscoa sentado na varanda da Basílica de São Pedro. No dia anterior, ele compareceu, mas não presidiu o serviço de vigília de Páscoa, ficando sentado pela maior parte do tempo.

