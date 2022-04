Rússia relata explosões no Sul; Ucrânia chama de vingança por invasão

A Rússia relatou uma série de explosões no Sul do país e um incêndio em depósito de munição nesta quarta-feira (27), o último de uma série de incidentes que um alto funcionário ucraniano descreveu como vingança e "carma" pela invasão do país feita por Moscou.

Sem admitir diretamente que a Ucrânia foi responsável, o conselheiro presidencial Mykhailo Podolyak disse que é natural que as regiões russas onde o combustível e as armas são armazenados estejam aprendendo sobre "desmilitarização".

O uso da palavra foi uma referência ao objetivo declarado de Moscou para a guerra de nove semanas na Ucrânia, que chama de operação militar especial para desarmar e "desnazificar" o vizinho.

"Se vocês (russos) decidirem atacar massivamente outro país, matar todos lá, esmagar pessoas pacíficas com tanques, e usar armazéns em suas regiões para permitir as mortes, então mais cedo ou mais tarde as dívidas terão que ser pagas", afirmou Podolyak.

As explosões de hoje seguiram-se a um grande incêndio nesta semana em uma instalação russa de armazenamento de petróleo na região de Bryansk, perto da fronteira.

No início deste mês, a Rússia acusou a Ucrânia de atacar um depósito de combustível em Belgorod com helicópteros, o que um funcionário da segurança de Kiev negou, e de abrir fogo contra várias vilas da província.

Os incidentes mostraram vulnerabilidades russas em áreas próximas à Ucrânia, vitais para suas cadeias logísticas militares.

Carma cruel

Nos últimos incidentes, o governador regional de Belgorod, Vyacheslav Gladkov, informou que um incêndio em depósito de munição havia sido extinto e que nenhum civil ficou ferido.

Roman Starovoyt, governador de Kursk, outra província que faz fronteira com a Ucrânia, disse que também haviam sido ouvidas explosões na cidade de Kursk e que, muito provavelmente, os sons dos sistemas de defesa aérea estavam disparando.

Mais tarde, afirmou que um veículo aéreo ucraniano não tripulado foi interceptado no céu sobre a região de Kursk, acrescentando que não houve vítimas ou danos.

Em Voronezh, o centro administrativo de outra província do sul, a agência de notícias Tass citou um funcionário do Ministério de Emergências segundo o qual duas explosões foram ouvidas e as autoridades estavam investigando.

O governador regional Alexander Gusev afirmou, hoje de manhã, que um sistema de defesa aérea havia sido detectado e destruído pequeno drone de reconhecimento.

A Rússia informou que estava enviando investigadores para as regiões de Kursk e Voronezh, a fim de documentar o que chama de "ações ilegais do Exército ucraniano".

Podolyak disse que não era possível "ficar de fora" da invasão russa. "E, portanto, o desarmamento dos armazéns dos assassinos de Belgorod e Voronezh é um processo absolutamente natural. O carma é uma coisa cruel", afirmou.

