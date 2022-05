Após ataque, Biden pede endurecimento de leis sobre armas nos EUA

Um homem armado assassinou 19 crianças e dois professores no tiroteio mais letal nos Estados Unidos em quase uma década, levando o presidente dos EUA, Joe Biden, a pedir aos norte-americanos que enfrentem o lobby de armas do país e pressionem o Congresso a endurecer as leis sobre armas.

Autoridades disseram que Salvador Ramos, de 18 anos, atirou em sua avó, que sobreviveu, antes de fugir e bater seu carro perto da Robb Elementary School em Uvalde, no Texas, matando pelo menos 21 pessoas antes de ser morto, aparentemente baleado pela polícia, ontem (24).

Os policiais viram o atirador, vestido com colete à prova de balas, sair do veículo acidentado carregando um rifle. Disseram que ele agiu sozinho; o motivo não está claro.

Em um discurso televisionado, Biden afirmou: "Como nação, temos que perguntar quando, em nome de Deus, vamos enfrentar o lobby das armas?"

Biden acusou o lobby das armas de bloquear a promulgação de leis mais duras sobre segurança de armas de fogo. Ele ordenou que as bandeiras sejam hasteadas a meio mastro diariamente até o pôr do sol de sábado (28) em observância à tragédia.

"Estou farto e cansado disso. Temos que agir", disse ele sem entrar em detalhes.

Tiroteios em massa frequentemente levam a protestos públicos e pedidos de verificações mais rigorosas de antecedentes de pessoas que buscam comprar armas, além de outros controles sobre armas de fogo que são comuns em outros países.

Essas tentativas, no entanto, falham repetidamente diante da forte oposição liderada pelos republicanos.

A escola que foi alvo do ataque na terça-feira abriga crianças da segunda, terceira e quarta séries, o que significa que os alunos assassinados tinham idades entre 7 e 10 anos.

*É proibida a reprodução deste conteúdo.