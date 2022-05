Retrato "Marilyn" pode arrecadar US$ 200 milhões em leilão

O famoso retrato de Marilyn Monroe, feito em 1964 pelo artista pop Andy Warhol, pode ser vendido por até US$ 200 milhões em leilão nesta segunda-feira (10), de acordo com estimativas de pré-venda. O preço representaria novo recorde para obra de um norte-americano.

Shot Stage Blue Marilyn faz parte de uma série de retratos que Warhol fez da atriz após sua morte em 1962 e, desde então, tornou-se uma das peças mais conhecidas da arte pop. Mantida na coleção dos negociadores de arte suíços Thomas e Doris Ammann, está sendo colocada à venda em Nova York pela casa de leilões Christie's.

Shot Sage Blue Marilyn é o auge absoluto do pop americano", disse Alex Rotter, presidente de arte dos séculos 20 e 21 da Christie's, em comunicado anunciando o leilão. "A pintura transcende o gênero do retrato, superando a arte e a cultura do século 20."

A pintura é construída sobre uma foto promocional de Monroe do filme Niagara, de 1953, exibida com cores brilhantes em seus olhos, cabelos e lábios.

O título refere-se a um incidente em que uma mulher atirou em uma pilha de quatro retratos da atriz,no estúdio de Warhol, com uma pistola, embora Shot Stage Blue Marilyn não tenha sido atingido por uma bala.

Monroe era uma das estrelas mais conhecidas de Hollywood antes da morte por overdose, em sua casa em Los Angeles, em 4 de agosto de 1962.

Warhol morreu em 1987.

