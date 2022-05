Ucrânia diz que sanções da UE contra Rússia ainda são insuficientes

As últimas sanções da União Europeia (UE) contra a Rússia, que proíbem a maioria das importações de petróleo russo, "não são suficientes", disse Ihor Zhovkva, subchefe do gabinete do presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskiy, em discurso em Madri. Para ele, o ritmo das sanções até agora tem sido muito lento.

Nas represálias mais duras do bloco contra Moscou, desde a invasão da Ucrânia há três meses, uma cúpula da UE em Bruxelas concordou, nessa segunda-feira (30), com a imposição de medidas que, segundo as autoridades, cortariam imediatamente mais de dois terços das importações de petróleo da Rússia, e 90% até o fim do ano.

"Se você me perguntar, eu diria muito lento, muito tarde e definitivamente não o suficiente", afirmou Zhovkva.

A Ucrânia também não está satisfeita com o ritmo de entrega de armas do Ocidente, acrescentou

"Definitivamente não estamos satisfeitos", disse Zhovkva em resposta a uma pergunta após seu discurso.

"Se estivéssemos satisfeitos, teríamos iniciado imediatamente a libertação de Mariupol e jogado fora as forças russas de Donbas. Nós acreditamos em promessas."