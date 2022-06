Ucrânia busca adesão à UE; batalhas em Donbas atingem "clímax temível"

A Ucrânia será aceita como candidata a se juntar à União Europeia, nesta quinta-feira (23), medida que elevará o moral do país, conforme a batalha com tropas russas por duas cidades no leste ucraniano atingir o que uma autoridade chamou de "clímax temível".

Embora a aprovação do pedido do governo de Kiev pelos líderes da UE reunidos em Bruxelas seja apenas o começo do que será um processo de anos, isso marca uma enorme mudança geopolítica e irritará a Rússia.

Sexta-feira marcará quatro meses desde que o presidente russo, Vladimir Putin, enviou tropas através da fronteira, no que ele chama de "operação militar especial" necessária, em parte pela invasão ocidental, no que a Rússia vê como sua esfera de influência.

O conflito, que o Ocidente classifica como uma guerra de agressão injustificada da Rússia, matou milhares, deslocou milhões e destruiu cidades, além de ter implicações em grande parte do mundo à medida que as exportações de alimentos e energia foram reduzidas.

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskiy, pediu aos aliados de seu país que acelerem o envio de armas pesadas para se igualar à Rússia no campo de batalha.

"Precisamos libertar nossa terra e alcançar a vitória, mas mais rapidamente, muito mais rapidamente", disse Zelenskiy, em um discurso em vídeo, nesta quinta-feira.

Os ataques aéreos e de artilharia maciços de Moscou visam destruir toda a região de Donbas, afirmou.

A Rússia concentrou sua campanha no sul e no leste da Ucrânia depois que seu avanço sobre a capital Kiev, nos estágios iniciais do conflito, foi frustrado pela obstinada resistência ucraniana.

A guerra em Donbas - coração industrial da Ucrânia - é mais crítica nas cidades-gêmeas de Sievierodonetsk e Lysychansk, que ficam em lados opostos do rio Siverskyi Donets, na província de Luhansk.

A batalha lá está "entrando em uma espécie de clímax temível", disse Oleksiy Arestovych, conselheiro de Zelenskiy.

As forças ucranianas estavam defendendo Sievierodonetsk e os assentamentos próximos de Zolote e Vovchoyrovka, afirmou o governador de Luhansk, Serhiy Gaidai, na quinta-feira, mas as forças russas capturaram Loskutivka e Rai-Oleksandrivka ao sul.

Centenas de civis estão presos em uma fábrica de produtos químicos em Sievierodonetsk, enquanto a Ucrânia e a Rússia disputam quem controla a cidade bombardeada.

Moscou diz que as forças ucranianas na cidade estão cercadas e encurraladas. Mas Gaidai disse à televisão ucraniana, na quarta-feira, que as forças russas não tinham controle total de Sievierodonetsk.

