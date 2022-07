FMI pressiona G20 a aliviar situação de países altamente endividados

A diretora-gerente do Fundo Monetário Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, pressiona a China e outras economias do G20 a acelerar o alívio da dívida para um número crescente de países altamente endividados, alertando que o fracasso em fazê-lo pode desencadear uma "espiral descendente" prejudicial.

Georgieva disse à Reuters que é crucial impulsionar o Marco Comum para negociação de dívidas, programa amplamente paralisado que foi adotado pelo G20 e pelo Clube de Paris de credores oficiais em outubro de 2020, mas não conseguiu entregar um único resultado até agora.

"Este é um tópico sobre o qual não podemos ter complacência", disse ela. "Se a confiança for corroída a ponto de haver uma espiral descendente, não se sabe onde isso terminará", disse a chefe do FMI em entrevista, antes de reunião desta semana de autoridades financeiras na Indonésia.

Georgieva disse que quase um terço dos países de mercados emergentes e duas vezes essa proporção de países de baixa renda estão com dificuldades envolvendo a dívida, com a situação piorando à medida que as economias avançadas aumentaram suas taxas de juros.

Ela fez um apelo à China para que coordene melhor seus múltiplos credores, alertando que o país seria o "primeiro a perder dramaticamente" se os atuais problemas de dívida se transformarem numa crise total.

