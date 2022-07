Inundação deixa 44 pessoas desaparecidas nos Estados Unidos

Mais de 40 pessoas foram registradas como desaparecidas por seus familiares depois que enchentes varreram uma comunidade ribeirinha no sudoeste do estado norte-americano da Virgínia, informaram autoridades locais.

Cerca de 18 equipes de busca e resgate, incluindo equipes de resgate aquático, foram enviadas para a região em torno de Whitewood, disse o vice-chefe do escritório do xerife do condado de Buchanan, Eric Breeding.

Mais de 100 casas na área foram danificadas e muitas estradas e pontes foram atingidas por deslizamentos de terra e por água alta. Breeding disse que não há mortes confirmadas ou feridos graves até o momento.

O governador Glenn Youngkin declarou estado de emergência no sudoeste da Virgínia para acelerar a assistência a desastres na área atingida pelas enchentes.

As chuvas que provocaram as inundações faziam parte de um sistema de tempestades maior que atingiu a região do meio do Atlântico na noite da última terça-feira (12) e no início de quarta-feira (13).

"As fortes chuvas causaram inundações repentinas no condado de Buchanan, juntamente com quedas de energia, impactos nas estradas e outras infraestruturas e desafios operacionais", disse o governador.

