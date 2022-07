Inundações em Estado dos EUA matam pelo menos 25, diz governador

Pelo menos 25 pessoas, incluindo quatro crianças, morreram em enchentes provocadas por chuvas torrenciais no leste do Estado norte-americano de Kentucky, e mais mortes são esperadas, disse o governador, Andy Beshear, neste sábado.



"Esta ainda é uma situação de emergência", disse Beshear a jornalistas. "Estamos em modo de busca e salvamento. Mais uma vez, essa contagem vai continuar a subir."



Chuvas fortes de 10 a 25 centímetros atingiram a região de quarta a quinta-feira, destruindo casas, estradas e causando inundações de rios. Embora as encostas íngremes e os vales estreitos da região a tornem propensa a enchentes, os especialistas também culpam as mudanças climáticas.



As inundações foram o segundo grande desastre nacional a atingir o Kentucky em sete meses, após um enxame de tornados que matou quase 80 pessoas na parte oeste do Estado em dezembro.



O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, declarou situação de desastre em Kentucky na sexta-feira, permitindo que financiamento federal seja alocado ao Estado.