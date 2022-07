Novas sanções da UE prejudicarão economia global, diz Rússia

O Ministério das Relações Exteriores da Rússia disse nesta quinta-feira (21) que a última rodada de sanções da União Europeia é ilegítima e teria "consequências devastadoras" para a segurança e partes da economia global.

Diplomatas da União Europeia concordaram na quarta-feira (20) com uma nova rodada de sanções contra Moscou por invadir a Ucrânia, incluindo a proibição de importar ouro da Rússia e congelar os ativos do principal banco do país, o Sberbank.

"A União Europeia continua se encaminhando para um beco sem saída com persistência invejável", disse a porta-voz do ministério, Maria Zakharova, atacando as medidas mais recentes. "As consequências devastadoras das sanções da UE em vários segmentos da economia e segurança globais... estão se tornando cada vez mais óbvias".

Zakharova observou que o bloco de 27 países propôs aliviar algumas sanções anteriores para proteger a segurança alimentar global e disse que Moscou espera que isso crie condições para a exportação de grãos e fertilizantes sem entraves.

"Infelizmente, sabemos que há uma enorme lacuna entre as intenções declaradas da UE e o que ela realmente faz", disse.

