Quase 700 migrantes são resgatados na costa italiana; cinco morreram

Quase 700 imigrantes foram resgatados ontem (23) na costa sul da Itália, incluindo cinco mortos, informou a guarda costeira neste domingo (24) em um comunicado, conforme o fluxo de migrantes que cruzam o Mediterrâneo aumenta com condições de navegação mais favoráveis.

A maioria dos 674 migrantes foi encontrada em um barco de pesca a cerca de 200 quilômetros (km) da costa da Calábria, a bota da Itália. Outros foram resgatados na água.

As operações de busca e resgate foram realizadas por um navio mercante, pela guarda costeira e pela polícia financeira da Itália.

Os imigrantes foram transferidos para cidades portuárias na Sicília e na Calábria na manhã de hoje, segundo o comunicado. Os cinco cadáveres foram levados para o necrotério do hospital da cidade siciliana de Messina.

Mais de 34 mil requerentes de asilo e imigrantes desembarcaram na Itália desde o início do ano, acima dos 25,5 mil registrados no mesmo período do ano passado, segundo dados do Ministério do Interior da Itália.

