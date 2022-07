Vulcão entra em erupção na ilha japonesa de Kyushu

Um vulcão na importante ilha de Kyushu, no Oeste do Japão, entrou em erupção no domingo, soltando fumaça preta. Não houve relatos de danos ou de feridos.

O vulcão, que se chama Sakurajima e está localizado na ponta sul de Kyushu, perto da cidade de Kagoshima, entrou em erupção por volta das 20h05 (horário local), informou a Agência Meteorológica Japonesa (JMA).

A televisão pública NHK citou relatos de pedras vulcânicas caindo a uma distância de 2,5 quilômetros (km) do vulcão. O nível de alerta de erupção aumentou para 5, o mais alto, com algumas áreas aconselhadas a serem esvaziadas, acrescentou a emissora.

Sakurajima é um dos vulcões mais ativos do Japão e erupções de vários níveis ocorrem regularmente. Em 2019, expeliu cinzas a 5,5 km de altura.

Não houve relatos de danos causados pela erupção de hoje, disse o vice-secretário-chefe do gabinete, Yoshihiko Isozaki, em entrevista coletiva, enquanto funcionários do governo buscavam mais informações sobre a situação.

Os reguladores nucleares disseram que não foram detectadas irregularidades na usina atômica de Sendai, que fica a cerca de 50 km do vulcão.

Imagens de vídeo mostraram o que parecia ser uma massa vermelha descendo de um lado do vulcão, com projéteis vermelhos sendo disparados para o alto.

A maior parte da cidade de Kagoshima fica do outro lado da baía do vulcão, mas várias áreas residenciais a cerca de 3 km da cratera podem ser esvaziadas dependendo da situação , disse a NHK.

A emissora informou ainda que 51 pessoas nas proximidades do local foram retiradas da área.

