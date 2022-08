Incêndios florestais atingem França e milhares são retirados de casas

Um incêndio florestal avança pela região de Gironde, no sudoeste da França, nesta quarta-feira (10), destruindo casas e forçando a retirada de milhares de moradores. Alguns sobem para os telhados quando as chamas se aproximam.

Mais de mil bombeiros, apoiados por aviões, lutam contra o fogo, que devastou mais de 6 mil hectares e ainda está fora de controle.

A França, como o restante da Europa, enfrenta sucessivas ondas de calor e a pior seca já registrada. Dezenas de incêndios florestais ocorrem em todo o país, incluindo pelo menos quatro grandes.

Na localidade de Hostens, no Gironde, a polícia foi de porta em porta pedindo aos moradores que saiam, enquanto o fogo avança. Camille Delay partiu com seu parceiro e o filho, levando dois gatos, galinhas e documentos do seguro da casa.

"Todo mundo na vila subiu nos telhados para ver o que estava acontecendo - em dez minutos, uma pequena nuvem de fumaça ficou enorme", disse a mulher, de 30 anos, à Reuters por telefone.

A autoridade local de Gironde descreveu o incêndio como "desenfreado".

Bombeiros disseram que mais retiradas são prováveis. Mesmo assim, alguns moradores de Hostens relutam em abandonar suas casas.

"É complicado ir com os cachorros e não podemos deixá-los aqui", disse Allisson Horan, de 18 anos, que ficou com o pai.

O incêndio florestal de Gironde é um dos muitos que ocorreram em toda a Europa neste verão, desencadeados por ondas de calor que levaram a temperaturas recordes em algumas áreas.

