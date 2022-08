Quase 9 mil militares ucranianos morreram, diz chefe de Forças Armadas

Quase 9 mil militares ucranianos foram mortos na guerra com a Rússia, disse o chefe das Forças Armadas da Ucrânia nesta segunda-feira (22).

O número informado pelo general Valeriy Zaluzhnyi parece ser o primeiro fornecido pelo alto escalão militar da Ucrânia desde a invasão pela Rússia, em 24 de fevereiro.

Zaluzhnyi, comandante em chefe das Forças Armadas da Ucrânia, afirmou em uma conferência realizada para homenagear veteranos militares e as famílias dos mortos que as crianças precisam de proteção em várias partes do país, incluindo a capital Kiev.

"Elas realmente não entendem nada do que está acontecendo e definitivamente precisam de proteção... porque seu pai foi para o front e possivelmente está entre os quase 9 mil heróis que foram mortos", disse ele.

O general não forneceu detalhes e não disse se o número que citou incluía todo o pessoal morto em ação, como guardas de fronteira. O presidente Volodymr Zelenkskiy afirmou na conferência que cerca de 1 milhão de pessoas estavam defendendo a Ucrânia como parte das Forças Armadas da Ucrânia ou outros serviços.

Zaluzhnyi não disse quantos civis foram mortos ou quantos russos Kiev estima terem sido mortos em combate, mas o Estado-Maior das Forças Armadas da Ucrânia estimou o número de mortos militares russos em 45,4 mil. A Rússia não informou quantos de seus soldados foram mortos.

A Reuters não pôde verificar as perdas sofridas por ambos os lados durante o que a Rússia diz ser uma "operação militar especial" para desmilitarizar sua vizinha menor e proteger as comunidades de língua russa. A Ucrânia e seus apoiadores ocidentais acusam Moscou de travar uma guerra de conquista ao estilo imperial.

*É proibida a reprodução deste conteúdo