Ucrânia diz ter iniciado ofensiva contra forças russas no Sul

A Ucrânia iniciou uma contraofensiva há muito esperada no Sul do país, informou o Comando Militar do Sul nesta segunda-feira (29).

"Hoje começamos ações ofensivas em várias direções, inclusive na região de Kherson", disse a porta-voz do Comando do Sul, Natalia Humeniuk, segundo a emissora pública ucraniana Suspilne. Ela confirmou a notícia minutos depois em entrevista.

A Ucrânia tem falado sobre uma contraofensiva planejada em suas regiões do Sul ocupadas pela Rússia há dois meses.

Natalia disse que os recentes ataques da Ucrânia nas rotas logísticas do Sul da Rússia "inquestionavelmente enfraqueceram o inimigo", acrescentando que mais de dez depósitos de munição russos foram atingidos na última semana.

Ela se recusou, no entanto, a dar mais detalhes sobre a nova ofensiva.

"Qualquer operação militar precisa de silêncio", disse ela, acrescentando que as forças da Rússia no Sul são "bastante poderosas" e foram construídas ao longo do tempo.

