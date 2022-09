Covid-19: Hong Kong suspenderá quarentena em hotel a partir do dia 26

Hong Kong abandonará a controversa política de quarentena hoteleira por causa da covid-19 para todas as pessoas que chegam ao território, a partir de 26 de setembro, mais de 2,5 anos após sua implementação. A medida era aguardada há muito tempo por moradores e empresas.

Todas as pessoas que chegam em voos internacionais poderão voltar para casa ou se acomodar de acordo com sua escolha, mas terão que fazer um automonitoramento por três dias após entrar no centro financeiro, disse o governo nesta sexta-feira (23).

"Estamos indicando uma única direção para permitir que as pessoas venham com mais tranquilidade e realizem suas atividades com o máximo de possibilidades", disse o chefe do Executivo, John Lee, em entrevista.

As pessoas poderão ir ao trabalho ou à escola, mas não poderão entrar em bares ou restaurantes por três dias. Um teste de PCR, exigido para viajantes com destino a Hong Kong 48 horas antes do voo, será substituído por exame rápido de antígeno.

A ex-colônia britânica é exceção global fora da China continental na imposição de quarentena hoteleira para chegadas internacionais.

Grupos empresariais, diplomatas e muitos moradores criticavam as regras da covid-19 em Hong Kong, afirmando que elas ameaçam a competitividade do território e sua posição como centro financeiro global.

