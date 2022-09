Explosão perto de mesquita mata sete pessoas em Cabul

Uma explosão nas proximidades de uma mesquita em Cabul, capital do Afeganistão, provocou a morte de sete pessoas e ferimentos em 41 outras, incluindo crianças.

A polícia de Cabul, nomeada pelo Talibã, disse que a explosão ocorreu na parte central da cidade, quando os fiéis saíam do local após orações de sexta-feira. Segundo a polícia, um veículo estacionado perto da mesquita explodiu subitamente.

A área em torno da instalação se encontra sob intensa proteção do Talibã, uma vez que abriga residências de autoridades do governo interino do Talibã e uma emissora de televisão. Ninguém assumiu a autoria do atentado.

A capital afegã vem sendo alvo de uma série de ataques terroristas do grupo militante Estado Islâmico. Uma explosão em frente à Embaixada da Rússia este mês matou seis pessoas, incluindo dois funcionários.

