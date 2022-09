Líder legislativo da China irá ao Fórum Econômico Oriental, na Rússia

O presidente do Comitê Permanente do Congresso Nacional do Povo - principal órgão legislativo da China, Li Zhanshu comparecerá ao sétimo Fórum Econômico Oriental em Vladivostok, na Rússia, nesta semana. Com isso, ele será a maior autoridade da China a visitar a Rússia, desde que a guerra na Ucrânia começou, segundo informou a agência de notícias oficial Xinhua.

Li Zhanshu fará uma visita oficial a Rússia, Mongólia, Nepal e Coreia do Sul a partir de quarta-feira (7) até 17 de setembro. Ele participará do fórum de quatro dias, programado para começar na segunda-feira (5), durante sua estadia na Rússia.

Atualmente o terceiro na hierarquia do Partido Comunista Chinês, Zhanshu deve se aposentar do cargo durante o congresso do partido no próximo mês, mas manterá sua posição parlamentar até março.

O presidente da China, Xi Jinping, e o presidente russo, Vladimir Putin, anunciaram uma parceria estratégica “sem limites” em fevereiro, semanas antes de a Rússia invadir a Ucrânia, no que Putin chama de “operação militar especial”.

