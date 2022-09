Pobreza ou exclusão atingiam 21,7% da população da UE em 2021

Em 2021, 21,7% da população da União Europeia (UE) estavam em risco de pobreza ou exclusão social, uma ligeira subida em relação aos 21,6% do ano anterior, segundo dados divulgados hoje (15) pelo Gabinete de Estatísticas da UE (Eurostat).

Por outro lado, das 95,4 milhões de pessoas na União Europeia (94,8 milhões em 2020) em risco de pobreza, cerca de 5,9 milhões (1,3% do total da população) viviam em agregados expostos simultaneamente aos três riscos de exclusão social: pobreza, agregados com intensidade laboral per capita muito reduzida ou situação de privação material e social severa.

Em 2021, 73,7 milhões de pessoas na UE corriam risco de pobreza, 27 milhões estavam em situação de privação material ou social severa e 29,3 milhões viviam em agregados com baixa intensidade laboral.

A Romênia (34%), Bulgária (32%), Grécia e Espanha (28% cada) foram os Estados-membros com maiores taxas de pessoas em risco de pobreza ou exclusão social.

Em contraste, as menores taxas de pessoas em risco foram registradas na República Tcheca (11%), Eslovênia (13%) e Finlândia (14%).

Em Portugal, havia, em 2021, 22,4% de pessoas em risco de pobreza ou exclusão social (20% em 2020), a oitava maior taxa entre os Estados-membros e acima da média da UE (21,7%).

*É proibida a reprodução deste conteúdo.