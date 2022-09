Primeira-ministra promete baixar impostos e resolver crise energética

Em seu primeiro discurso aos britânicos, a nova primeira-ministra do Reino Unido, Liz Truss, disse quer transformar a região numa "nação de esperança" e traçou os objetivos para o mandato, que incluem redução de impostos, soluções para a crise energética e a melhoria do Serviço Nacional de Saúde.

“Boris Johnson conseguiu a vacina contra a covid-19, o Brexit e impôs-se à agressão russa. A história vai vê-lo como bom primeiro-ministro. É uma honra assumir essa responsabilidade em um momento crucial para o nosso país”, afirmou a nova líder britânica.

Para ela, chegou o momento de abordar os grandes problemas do país. “Precisamos de mais estradas, mais casas, mais investimento em grandes empregos em cada cidade. Precisamos reduzir os encargos sobre as famílias”.

“Sei que temos tudo o que é preciso para abordar esses desafios. Claro que não será fácil, mas vamos conseguir fazê-lo e transformar o Reino Unido numa nação de esperança, com salários elevados, ruas seguras e onde todos tenham as oportunidades que merecem”, acrescentou.

Em frente ao número 10 de Downing Street, Liz Triss garantiu que vai agir, a partir deste momento, todos os dias, para que isso possa acontecer. “Unidos aos nossos aliados, iremos representar a democracia livre em todo o mundo, reconhecendo que não podemos ter segurança em casa sem termos também no estrangeiro”.

A nova líder conservadora citou as três grandes prioridades de seu mandato: “Primeiro, irei fazer com que o Reino Unido tenha um plano de trabalho para impulsionar a economia por meio de cortes nos impostos e do crescimento das empresas. Em segundo lugar, vou agir já nesta semana para lidar com os problemas energéticos, E, em terceiro, vou garantir que o Serviço Nacional de Saúde tenha tudo o que necessitar para prosseguir com sua ação”.

“Estou confiante que conseguiremos afastar a tempestade, reconstruir a nossa economia e avançar, como sempre, no sentido de uma nação moderna e à altura dos seus desafios”, disse a nova chefe de Governo.

Quarta líder britânica em seis anos

Truss, de 47 anos, é a terceira mulher primeira-ministra do Reino Unido, seguindo-se a Margaret Thatcher e a Theresa May. Ela é a quarta figura a ocupar o cargo no período de seis anos.

Em discurso em Londres após o anúncio do resultado, a conservadora prometeu um plano ousado para reduzir os impostos e fazer crescer a nossa economia.



O Partido Trabalhista pediu à nova líder que acelere a resposta à crise do custo de vida e a apoie o plano da oposição para congelar o preço da energia.

Também os liberais democratas apelaram a Truss para impedir a subida do preço da energia doméstica.

