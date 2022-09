Rei Charles saúda público do lado de fora do Palácio de Buckingham

O novo monarca do Reino Unido, Charles III, saiu do carro ao chegar nesta sexta-feira (9) ao Palácio de Buckingham, em Londres, e apertou a mão de integrantes do público, após a morte de sua mãe, a rainha Elizabeth, na quinta-feira.

Charles saiu do carro real sob aplausos de uma multidão reunida do lado de fora do palácio, mostraram imagens de televisão.

Proclamação

O rei Charles III será oficialmente proclamado novo monarca do Reino Unido em uma reunião do Conselho de Adesão no Palácio de St. James no sábado (10), informou o Palácio de Buckingham.

A reunião do conselho, que tem duas partes, proclama o novo soberano e vê o rei assinar um juramento para defender a segurança da Igreja na Escócia.

Após a reunião, haverá a proclamação principal da varanda com vista para Friary Court no Palácio de St. James, com outros anúncios do novo monarca feitos em todo o Reino Unido e na cidade de Londres.

