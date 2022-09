Tempestade tropical avança sobre o Japão

A Agência de Meteorologia do Japão informou hoje (24), em Tóquio, que uma tempestade tropical subindo a costa do Oceano Pacífico se transformou em um sistema de baixa pressão na manhã deste sábado.

Entre a noite de sexta-feira e hoje, áreas da província de Shizuoka foram atingidas por chuvas com mais de 100 milímetros de precipitação por hora.

A cidade de Shizuoka registrou um recorde de 404,5 milímetros em 12 horas. Trata-se de um volume superior ao usual para o mês de setembro inteiro.

As condições chuvosas provocaram deslizamentos de terra em várias partes da província de Shizuoka. Na cidade de Kakegawa, um deslizamento encobriu uma casa e provocou a morte de um morador na faixa etária dos 40 anos.

Chuvas fortes

Meteorologistas estão prevendo chuvas extremamente fortes e trovoadas na região de Kanto-Koshin e no norte do Japão no decorrer da noite de hoje.

Para o período de 24 horas até as 12h de domingo, partes da região de Kanto-Koshin podem registrar uma precipitação pluviométrica total de 100 milímetros, e áreas da região de Tohoku poderão atingir 80 milímetros, além de 60 milímetros para Hokkaido e para a região de Tokai.

Autoridades da agência estão pedindo aos moradores para que permaneçam em estado de alerta para a possibilidade de deslizamentos de terra, inundações em áreas de baixada e enchentes de rios, assim como ventanias, ondas altas, relâmpagos, tornados e rajadas de vento.

*É proibida a reprodução deste conteúdo.