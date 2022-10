Avalanche no Himalaia indiano deixa pelo menos 19 mortos

Pelo menos 19 pessoas morreram em uma avalanche no Himalaia indiano na terça-feira (4) e dez ainda estão desaparecidas, informaram hoje (7) as autoridades.

O grupo de alpinistas, composto por 34 estagiários de um instituto local de montanhismo, sete instrutores e uma enfermeira, foi vítima da avalanche perto do cume do Monte Draupadi ka Danda-II, a uma altitude de 4.880 metros no estado de Uttarakhand, no Norte da Índia.

"Dezenove corpos foram recuperados. Dez pessoas continuam desaparecidas", uma vez que o mau tempo dificultou o resgate, disse à agência de notícias France Presse Ridhim Aggarwal, da agência de desastres de Uttarakhand.

"As operações de salvamento recomeçaram hoje, mas estão sujeitas às condições meteorológicas", afirmou.

A polícia, as autoridades responsáveis por catástrofes e a Força Aérea indiana foram mobilizadas para ajudar na busca e já resgataram 32 pessoas.

Perto do local foi montada uma pista de aterrissagem avançada de helicóptero, a uma altitude de quase 4.900 metros, onde foi feito um pouso experimental bem-sucedido na manhã de ontem, disse a polícia fronteiriça indo-tibetana.

Sunil Lalwani, um dos sobreviventes, disse que os instrutores do grupo tinham salvado muitas vidas.

"Estávamos a 50, 100 metros do cume com os nossos instrutores à nossa frente, quando de repente a avalanche nos atingiu e varreu toda a gente", afirmou, citado pelo Hindustan Times.

"Aconteceu em questão de segundos e fomos atirados para uma fenda. De alguma forma, conseguimos respirar. É graças a eles [os instrutores] que estamos vivos hoje", acrescentou.

A alpinista veterana Savita Kanswal, membro da equipe de instrutores, está entre os mortos. No início deste ano, chegou ao cume do Everest e do Monte Makulu, nas proximidades, em apenas 16 dias, um recorde feminino.

Em agosto, o corpo de um alpinista foi encontrado dois meses depois de ter caído numa fenda ao atravessar um glaciar no Himachal Pradesh, outro estado do Norte da Índia. Na semana passada, o corpo da famosa alpinista e esquiadora norte-americana Hilaree Nelson foi encontrado nas encostas de Manaslu, uma montanha nepalesa, após ter sido dada como desaparecida enquanto esquiava no oitavo pico mais alto do mundo.

No dia do acidente, uma avalanche enterrou os campos 3 e 4 na montanha de 8.163 metros, matando o alpinista nepalês Anup Rai e ferindo uma dúzia de pessoas.

Faltam estudos para quantificar o impacto das alterações climáticas no Himalaia, mas os alpinistas têm observado fendas cada vez maiores, água em áreas anteriormente cobertas de neve e aumento dos lagos glaciares.

*É proibida a reprodução deste conteúdo