Coreia do Norte dispara projéteis para enviar "alerta grave"

A Coreia do Norte disparou projéteis de artilharia em suas costas leste e oeste nessa terça-feira (18), disseram militares sul-coreanos, depois que Seul iniciou exercícios anuais de defesa com o objetivo de aumentar a capacidade de responder às ameaças nucleares e de mísseis norte-coreanos.

Cerca de 100 projéteis foram lançados ao mar na costa oeste, por volta das 22h (hora local) e mais 150 na costa leste, disse o Estado-Maior Conjunto da Coreia do Sul em comunicado.

A Coreia do Norte disse que os disparos visam enviar "alerta grave" à Coreia do Sul em resposta ao lançamento de dezenas de projéteis de artilharia nessa terça-feira, entre 9h55 (hora local) e 17h22.

O Estado-Maior do Exército Popular da Coreia (KPA) afirmou que o "exercício de guerra do Sul contra o Norte está ocorrendo de maneira frenética".

"A fim de enviar alerta grave mais uma vez, foi assegurado que as unidades do KPA nas frentes leste e oeste conduzissem um fogo de advertência ameaçador em direção aos mares leste e oeste na noite de 18 de outubro, como poderosa contramedida militar", acrescentou em comunicado divulgado pela mídia estatal KCNA.

"Os inimigos devem parar imediatamente as provocações imprudentes e incitadoras que aumentam a tensão militar."

Os exercícios de Hoguk, previstos para terminar no sábado (22), são os mais recentes de uma série de exercícios militares da Coreia do Sul nas últimas semanas, incluindo atividades conjuntas com os Estados Unidos e o Japão.

