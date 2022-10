Explosão em mina de carvão na Turquia deixa pelo menos 22 mortos

Uma explosão em uma mina de carvão na província de Bartin, no norte da Turquia, nesta sexta-feira matou 22 pessoas, disse o ministro da Saúde do país, Fahrettin Koca, mas não ficou claro quantas pessoas ainda estavam presas por conta do acidente, que ocorreu quando 110 pessoas estavam trabalhando no local.

Dezessete pessoas estavam recebendo tratamento, disse Koca em um comunicado no Twitter. Mais cedo, o ministro do Interior, Suleyman Soylu, disse que no momento da explosão, 49 pessoas estavam trabalhando a 300 metros e a 350 metros abaixo do solo, descrevendo a mina como uma zona de risco.

"Há aqueles que conseguimos retirar daquela área. Há aqueles que não conseguimos retirar daquela área", disse Soylu a repórteres no local da explosão.

O ministro da Energia, Fatih Donmez, disse que as indicações iniciais eram de que a explosão foi causada por grisu, um termo que se refere ao metano nas minas de carvão.

Não há incêndios em andamento dentro da mina e a ventilação interna estava funcionando corretamente, disse Donmez, acrescentando que houve colapsos parciais dentro da mina.

A explosão ocorreu 300 metros abaixo da entrada da mina no início da noite, disse o gabinete do governador de Bartin. A mina pertence à estatal Turkish Hard Coal Enterprises.

Imagens da televisão turca mostraram o que diziam ser as famílias dos mineiros assistindo do lado de fora enquanto equipes de saúde e de resgate se amontoavam em torno da entrada da mina. Alguns mineiros foram retirados e levados para ambulâncias em macas, mostraram imagens.

A promotoria de Bartin disse que abriu uma investigação sobre a causa da explosão.

O presidente Tayyip Erdogan disse que iria a Bartin no sábado. "Nossa esperança é que a perda de vidas não aumente ainda mais, que nossos mineiros sejam salvos com segurança e todos os nossos esforços sejam nessa direção", disse ele no Twitter.

