Presidente da Ucrânia diz que precisa de mais apoio financeiro

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskiy, disse nesta quarta-feira (12) que o aumento do apoio financeiro de doadores internacionais ajudará a acabar com a guerra contra a Rússia mais rapidamente e citou necessidade de US$ 38 bilhões para fechar o déficit orçamentário estimado para o próximo ano.

"Quanto mais assistência a Ucrânia receber agora, mais cedo terminaremos a guerra russa e mais cedo e com mais segurança garantiremos que uma guerra tão cruel não se espalhe para outros países", disse Zelenskiy em discurso durante reuniões anuais do Fundo Monetário Internacional e do Banco Mundial em Washington.

Na reunião, Zelenskiy também afirmou que a Ucrânia precisa de 17 bilhões de dólares para reconstrução de infraestrutura crítica e que está buscando junto ao FMI um novo programa de auxílio financeiro orçado em até 20 bilhões de dólares.

O premiê ucraniano, Denys Shmyhal, afirmou na reunião que a Ucrânia precisará de 55 bilhões de dólares em financiamento externo em 2023. Shmyhal também pediu o confisco de centenas de bilhões de dólares em ativos russos atualmente congelados.

*É proibida a reprodução deste conteúdo.