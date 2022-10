Putin diz que riscos de conflito mundial são altos

O presidente russo, Vladimir Putin, disse nesta quarta-feira (26) que a Rússia está ciente dos planos ucranianos de usar uma "bomba suja", repetindo alegação sem provas repetidamente feita por Moscou nos últimos dias.

Em reunião com chefes de inteligência de vários ex-países soviéticos, Putin afirmou que o risco de conflito no mundo e na região é alto e que a segurança deveria ser reforçada em torno dos principais locais de infraestrutura.

Transferência de ativos

O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse que ativos nas quatro regiões ucranianas que a Rússia disse ter anexado no mês passado podem, no futuro, ser transferidos para empresas russas.

Peskov considera óbvio que "ativos abandonados" não podem ser deixados inativos. Ele afirmou que o governo vai lidar com a questão.

A Ucrânia, seus aliados ocidentais e uma esmagadora maioria de países na Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU) consideram ilegal a anexação declarada da Rússia das quatro regiões.

