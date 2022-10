Reino Unido comprará 2 navios para proteger infraestrutura submarina

O Reino Unido comprará dois navios especializados para proteger infraestrutura submarina, como cabos e gasodutos, afirmou neste domingo (2) o ministro da Defesa, Ben Wallace, após vazamentos nos gasodutos Nord Stream que ligam a Rússia à Europa.

Países europeus dizem que os gasodutos Nord Stream foram danificados por “sabotagem”, mas não chegaram a culpar Moscou. O presidente russo, Vladimir Putin, culpou os países ocidentais.

Falando na conferência do Partido Conservador em Birmingham, região central da Inglaterra, Wallace falou sobre “danos misteriosas” infligidos aos gasodutos, mas deixou claro que ele viu a ameaça à infraestrutura britânica vindo da Rússia.

“Deveria lembrar todos nós sobre o quão frágeis nossa economia e infraestrutura são para ataques tão híbridos… Nossa internet e nossa energia são muito dependentes de dutos e cabos. A Rússia não esconde sua habilidade de atingir essas infraestruturas”, disse Wallace.

“Então, por esse motivo, posso anunciar que recentemente nos comprometemos com dois navios especializados com a habilidade de manter nossos cabos e dutos seguros”.

Wallace disse que o primeiro “navio multifuncional para guerra no fundo do mar” seria comprado este ano e estaria operacional ao fim do próximo ano. O segundo navio seria construído no Reino Unido.

