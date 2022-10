Rússia declara lei marcial nas quatro regiões da Ucrânia anexadas

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, disse nesta quarta-feira (19) que está introduzindo a lei marcial em quatro regiões da Ucrânia ocupadas pelos russos que Moscou reivindicou no mês passado como seu próprio território.

Em declarações televisionadas a membros de seu Conselho de Segurança, Putin também instruiu o governo a estabelecer um conselho de coordenação especial sob o comando do primeiro-ministro Mikhail Mishustin para trabalhar com as regiões da Rússia e impulsionar o esforço de guerra de Moscou na Ucrânia.

As medidas, com quase oito meses de guerra, marcaram a mais recente escalada de Putin para combater uma série de grandes derrotas diante das forças ucranianas desde o início de setembro.

Elas ocorrem no mesmo dia em que autoridades russas instaladas em Kherson, uma das quatro regiões ocupadas, disseram aos civis que deixem algumas áreas o mais rápido possível, em antecipação a um ataque ucraniano iminente.

Putin disse que as medidas que ele estava ordenando aumentariam a estabilidade da economia, indústria e produção em apoio ao que a Rússia chama de operação militar especial.

"Estamos trabalhando para resolver tarefas muito complexas e de grande escala para garantir um futuro confiável para a Rússia, o futuro de nosso povo", afirmou ele.

