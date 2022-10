UE chega a acordo para sanções ao Irã por entrega de drones à Rússia

A União Europeia (UE) decidiu aplicar novas medidas contra o Irã pelo fornecimento de drones à Rússia, para uso na guerra da Ucrânia. De acordo com a República Tcheca, país que ocupa a presidência rotativa da UE, os líderes europeus decidiram congelar os bens de três indivíduos e de uma entidade.

No Twitter, a presidência da UE salienta que estas sanções foram aprovadas “em tempo recorde”. “Depois de três dias de conversações, os embaixadores europeus concordaram sobre as medidas a aplicar às entidades que fornecem drones iranianos que atingem a Ucrânia”, tuitou a atual presidência do bloco.

#COREPERII | ✅ #Iran #sanctions in record time! After 3 days of talks, EU ambassadors agreed on measures against entities supplying Iranian drones that hit #Ukraine. Written procedure is over, sanctions come into force this afternoon on publication in the Off. Journal. #EU2022CZ pic.twitter.com/Fjqaqz7mfj