COP27 divulga esboço de acordo, ainda sem a questão financeira

A agência climática das Nações Unidas publicou nesta sexta-feira (18) esboço do texto de negociação do acordo que os delegados da COP27, a Conferência do Clima, em Sharm el-Sheikh, no Egito, esperam alcançar nos próximos dias.

O texto, que se baseia em versões anteriores menos formais, não estabeleceu a solução proposta para uma das questões mais controversas da cúpula: os acordos financeiros de "perdas e danos", destinados a fornecer financiamento a países em desenvolvimento que sofrem eventos climáticos catastróficos.

Em vez disso, inclui um texto de substituição, indicando que os delegados ainda buscam consenso sobre o assunto.

A questão entrou na agenda formal da cúpula pela primeira vez, o que foi visto como avanço em um tema que há muito divide nações desenvolvidas e em desenvolvimento. Desde então, no entanto, as conversas sobre o que fazer a seguir tiveram pouco progresso.

Na noite dessa quinta-feira (17), a União Europeia apresentou proposta para resolver o impasse.

O texto abrangente do acordo, refletindo a intensidade das negociações finais, reafirmou pontos-chave do acordo da COP26, realizada no ano passado em Glasgow, e do acordo de Paris de 2015 sobre limitar o aumento das temperaturas globais.

O texto diz que a conferência "reafirma a meta de temperatura do Acordo de Paris, de manter o aumento da temperatura média global bem abaixo de 2°C acima dos níveis pré-industriais. Além disso, busca esforços para limitar o aumento da temperatura a 1,5°C acima dos níveis pré-industriais".

