EUA: republicanos estão a uma cadeira de obter controle da Câmara

O Partido Republicano estava a apenas um assento de garantir a maioria na Câmara dos Deputados dos Estados Unidos nesta quarta-feira (16). A vitória nas eleições de meio de mandato daria início a dois anos de um Congresso dividido, depois que o Partido Democrata, do presidente Joe Biden, manteve o controle do Senado.

O resultado final na Câmara depende de disputas acirradas em estados como a Califórnia, com milhares de votos ainda sendo contados. Os republicanos conquistaram 217 assentos em comparação com os 209 dos democratas, projetou a Edison Research, com 218 sendo necessários para obter a maioria.

Havia apenas nove disputas ainda indefinidas na Câmara até o início do dia de hoje, com os republicanos à frente em quatro, de acordo com iprojeções da Reuters, feitas com analistas apartidários.

Uma vitória apertada prevista para os republicanos ficará muito aquém da "onda vermelha" de vitórias que era esperada para a votação de 8 de novembro. Alguns integrantes do partido responsabilizam o ex-presidente Donald Trump pela performance decepcionante.

Trump, que apoiou candidatos que promoveram ataques infundados à integridade da votação nos Estados Unidos mas acabou perdendo em disputas importantes, anunciou sua candidatura nessa terça-feira para tentar reconquistar a Presidência em 2024, com o objetivo de se antecipar a possíveis oponentes republicanos.

Os democratas retrataram a vitória no Senado em parte como uma rejeição de candidatos que repercutiram as falsas alegações de Trump de que a eleição de 2020, que Biden venceu, foi roubada por meio de fraude eleitoral generalizada.

Mas um Congresso dividido limitaria o poder de Biden em Washington e dificultaria o avanço de sua agenda.

Em retaliação a duas iniciativas de impeachment dos democratas contra Trump, os republicanos da Câmara prometeram investigar autoridades do governo Biden e negócios antigos do filho do presidente, Hunter Biden, com países como a China.

Biden sinalizou que espera que os republicanos cooperem com seu governo.

"Acho que o povo americano deixou claro que espera que os republicanos estejam preparados para trabalhar comigo também", disse ele em entrevista na semana passada.

Na Câmara, o líder republicano Kevin McCarthy, em votação a portas fechadas, evitou uma oposição do deputado conservador Andy Biggs na terça-feira, e será o candidato do partido à presidência da casa, se os republicanos obtiverem a maioria.

