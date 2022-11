Queda de avião em lago na Tanzânia deixa pelo menos três mortos

Um voo da Precision Air, que transportava 43 pessoas, fez um pouso forçado no Lago Vitória neste domingo (6), enquanto tentava chegar a um aeroporto próximo na Tanzânia, informou a companhia aérea.



Pelo menos três pessoas morreram, disse a emissora estatal em um tuíte, citando uma autoridade local. Não houve confirmação imediata da companhia aérea, que havia informado anteriormente que 26 pessoas foram resgatadas do avião.



O voo PW494, que partiu da capital comercial Dar es Salaam, "aterrissou" no Vitória, um dos grandes lagos africanos, quando se aproximava da cidade de Bukoba, acrescentou a Precision Air.

