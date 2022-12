Batida de trens na região de Barcelona deixa mais de 150 feridos

Pelo menos 155 pessoas ficaram feridas nesta quarta-feira (7), quando um trem bateu na traseira de outra composição repleta de passageiros na estação de Montcada i Reixac, nos arredores de Barcelona. Foi acionado o sistema de emergência.

No momento da colisão, informa a edição online do jornal espanhol El Mundo, vários passageiros do trem atingido foram jogados ao chão. A maioria sofreu contusões.

Três dos 155 feridos foram transferidos para unidades de saúde, segundo nota da Proteção Civil local divulgada no Twitter.

A Renfe, empresa ferroviária espanhola, ativou entretanto o protocolo de emergências, assim como os serviços de Proteção Civil do Governo autonómico catalão.O Sistema de Emergências Médicas da Catalunha enviou 18 ambulâncias para o local do acidente.

As circunstâncias do choque, que ocorreu por volta das 7h50 (hora local), são investigadas pela Renfe.

As composições envolvidas na colisão percorriam a linha R4. A circulação nessa ferrovia foi suspensa imediatamente, o mesmo ocorrendo nas linhas R7 e R12, em ambos os sentidos.

Os passageiros estão sendo encaminhados para ônibus com destino a Barcelona.

