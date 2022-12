Elon Musk restaura contas de jornalistas no Twitter

Elon Musk reativou as contas no Twitter de vários jornalistas que estavam suspensos por causa de uma polêmica sobre a publicação de dados públicos sobre o avião do empresário.

A medida ocorre após as suspensões provocarem críticas duras de oficiais de governos, grupos de defesa e organizações jornalísticas de várias partes do mundo, com alguns dizendo que o Twitter estava colocando em risco a liberdade de imprensa.

"As pessoas falaram. Contas que rastrearam minha localização serão reativadas agora", tuitou Musk neste sábado.

Uma verificação da Reuters mostrou que as contas suspensas, que incluíam jornalistas do New York Times, CNN e Washington Post, foram restabelecidas.

O episódio está sendo considerado por críticos como uma evidência de Musk, que se considera um "absolutista da liberdade de expressão", está eliminando a fala e os usuários de quem ele não gosta.

Melissa Fleming, chefe de comunicações das Nações Unidas, tuitou que estava "profundamente perturbada" com as suspensões e que "a liberdade de mídia não é um brinquedo".

As suspensões resultaram de um desentendimento sobre uma conta do Twitter chamada ElonJet, que rastreou o avião particular de Musk usando informações disponíveis publicamente.

Na quarta-feira, o Twitter suspendeu a conta e outras que rastreavam jatos particulares, apesar do tuíte anterior de Musk de que não as suspenderia em nome da liberdade de expressão.

Pouco depois, o Twitter mudou sua política de privacidade para proibir o compartilhamento de "informações de localização ao vivo". Então, na noite de quinta-feira, vários jornalistas, inclusive do New York Times, CNN e Washington Post, foram suspensos do Twitter sem aviso prévio.



