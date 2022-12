Incêndio destrói casas e deixa 2 mortos em cidade turística chilena

Um incêndio florestal descontrolado devastou mais de cem casas na cidade costeira chilena de Viña del Mar na noite de quinta-feira (22), deixando ao menos dois mortos, disseram autoridades, enquanto os bombeiros trabalhavam para controlar a situação.

O governo do presidente Gabriel Boric decretou estado de emergência devido à calamidade pública na área, o que lhe permite mobilizar recursos mais facilmente, além de limitar os direitos de reunião e de movimento de pessoas.

"Ativamos todos os protocolos em vigor para este tipo de tragédia", disse Boric durante uma visita na sexta-feira à tarde à área afetada.

"Temos duas pessoas mortas, uma mulher de 85 anos e um homem de 62 anos", acrescentou.

No início do dia, o subsecretário do Interior, Manuel Monsalve, corrigiu o número relatado mais cedo pelo próprio Ministério do Interior de mais de 500 casas destruídas, dizendo que a contagem municipal --que será a fonte oficial a ser considerada-- somava 130 casas destruídas até as primeiras horas da manhã.

O incêndio florestal, que tinha consumido 125 hectares, começou em uma área arborizada, mas avançou rapidamente para setores povoados. Monsalve disse que durante a manhã de sexta-feira (22) ainda existiam três áreas ativas de incêndios florestais.

Desde quinta-feira à tarde, as autoridades de emergência ordenaram a saída de moradores de vários locais.

As altas temperaturas que foram registradas no início do verão, juntamente com ventos fortes, facilitam a propagação dos incêndios florestais.

O incêndio afetou uma área arborizada por trás da Quinta Vergara, conhecida por sediar o conhecido festival de música de Viña del Mar. O município retirou obras de arte de um grande museu na mesma área.

Além disso, as autoridades criaram vários abrigos para as pessoas afetadas.

