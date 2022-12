Kremlin diz que não vê perspectiva de negociações de paz na Ucrânia

O Kremlin disse nesta terça-feira (6) que concorda com os Estados Unidos (EUA) sobre a necessidade de paz na Ucrânia, mas não vê perspectiva de negociações no momento.

O secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, afirmou em entrevista que o conflito na Ucrânia terminará "quase certamente com diplomacia" e negociações, e que "uma paz justa e duradoura" é necessária.

"Que o resultado deve ser uma paz justa e duradoura - pode-se concordar com isso. Mas quanto às perspectivas de algum tipo de negociação, não vemos nenhuma no momento", disse o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, a repórteres.

Ele acrescentou que para que as negociações aconteçam com potenciais parceiros, a Rússia precisaria cumprir os objetivos de sua "operação militar especial".

