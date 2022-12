Kremlin diz que fornecimento de mais armas dos EUA agravará guerra

O Kremlin alertou que o aumento do fornecimento de armas dos Estados Unidos (EUA) para a Ucrânia agravará a guerra. O ministro da Defesa russo pediu para expandir o corpo militar em pelo menos 500 mil pessoas.

O porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, disse que as armas fornecidas pelo Ocidente a Kiev “levam a um agravamento do conflito”, observando que “não são bom presságio para a Ucrânia”.

Os comentários de Peskov foram a primeira reação da Rússia à notícia de que o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelenskiy, estava a caminho de Washington para se encontrar com o presidente norte-americano, Joe Biden, e discursar no Congresso.

Por sua vez, o ministro da Defesa, Sergei Shoigu, afirmou que o reforço de militares russos incluirá 695 mil soldados contratados, dos quais 521 mil devem ser recrutados até o fim de 2023.

Os militares russos tinham cerca de 400 mil soldados contratados em seu Exército de 1 milhão de integrantes antes do conflito na Ucrânia.

Todos os homens russos de 18 a 27 anos são obrigados a servir nas Forças Armadas durante um ano, mas muitos usam adiamentos da universidade e atestados médicos para evitar o recrutamento.

Shoigu disse que a faixa etária do recrutamento será alterada para 21 a 30 anos, e os recrutas terão a opção de servir por um ano ou assinar contrato como voluntários.

Durante reunião com o alto escalão militar, o presidente russo, Vladimir Putin, afirmou que Moscou vai usar as lições aprendidas no conflito para “desenvolver as Forças Armadas e fortalecer a capacidade das tropas”.

Acrescentou que será dado destaque especial ao desenvolvimento das forças nucleares, descrevendo-as como “a principal garantia da soberania da Rússia”.

