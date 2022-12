Papa fará visitas ao Congo e Sudão do Sul

O papa Francisco visitará a República Democrática do Congo e o Sudão do Sul no início do próximo ano, informou o Vaticano nesta quinta-feira (1º), depois de ter que cancelar uma viagem programada para os dois países em julho por causa de problemas de saúde.

O Vaticano disse que Francisco irá ao Congo de 31 de janeiro a 3 de fevereiro e depois passará dois dias no Sudão do Sul, ao lado do arcebispo de Canterbury e do moderador da Assembleia Geral da Igreja da Escócia.

Ele teve que cancelar a viagem em julho por causa de uma doença persistente no joelho, que o obriga a usar uma cadeira de rodas com frequência. Fontes do Vaticano disseram, na época, que ele recebia várias injeções por semana para o problema, além de fisioterapia.

Apesar de ter cancelado a viagem à África, o papa prosseguiu com outras visitas ao exterior, incluindo o Canadá no fim de julho. No mês passado, ele passou quatro dias no Barein.

*É proibida a reprodução deste conteúdo.