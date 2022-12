Rússia lança novos ataques com mísseis contra a Ucrânia

A Rússia lançou nova série de mísseis contra a Ucrânia nesta segunda-feira (5), fazendo com que as pessoas se dirigissem a abrigos em todo o país enquanto as defesas aéreas entravam em ação.

Sirenes de ataque aéreo soaram na capital Kiev e em todo o país, o que as autoridades ucranianas descreveram como a mais recente onda de ataques com mísseis russos desde a invasão, em 24 de fevereiro.

"Mísseis já foram lançados", disse o porta-voz da Força Aérea Yuriy Ihnat.

Não havia notícias imediatas sobre danos ou vítimas, mas autoridades disseram, segundo a mídia ucraniana, que explosões puderam ser ouvidas em algumas áreas quando os sistemas de defesa entraram em ação.

"Não ignore o alarme", disse Andriy Yermak, chefe da equipe presidencial ucraniana.

As forças russas têm atacado cada vez mais as instalações de energia ucranianas nas últimas semanas, enquanto enfrentam contratempos no campo de batalha, causando grandes interrupções de energia.

