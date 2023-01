Austrália busca cápsula radioativa desaparecida

Partes da Austrália Ocidental estavam sob alerta de radiação neste sábado (28), depois que as autoridades disseram que uma cápsula radioativa usada em mineração foi perdida a caminho da capital do Estado, Perth.

As autoridades do maior Estado da Austrália emitiram o alerta na sexta-feira (27) para um "risco de substância radioativa" em várias regiões, incluindo Perth.

A pequena cápsula de prata contendo Césio-137 se perdeu durante o transporte do norte de Newman - uma pequena cidade na remota região de Kimberley - para os subúrbios a nordeste de Perth, disse o Departamento de Bombeiros e Serviços de Emergência.

"A substância é usada dentro dos medidores em operações de mineração. A exposição a essa substância pode causar queimaduras ou doenças causadas pela radiação", disse a agência.

A cápsula desapareceu enquanto era conduzida em um caminhão de uma mina para um depósito de Perth, disse a agência de saúde do Estado. Newman fica a cerca de 1.200 quilômetros a nordeste de Perth.

O caminhão deixou o local em 12 de janeiro, mas o desaparecimento da cápsula só foi registrado esta semana, quando os serviços de emergência foram alertados, segundo as autoridades.

A cápsula era supostamente de uma mina da Rio Tinto. A empresa não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.

O diretor de saúde da Austrália Ocidental, Andrew Robertson, disse que a cápsula, se mantida perto do corpo, pode causar vermelhidão na pele e queimaduras por radiação.

"Se for mantida por tempo suficiente e as pessoas forem expostas por tempo suficiente, podem ter alguns efeitos mais agudos, incluindo impactos em seu sistema imunológico", disse ele a jornalistas.

Acredita-se que a vibração do caminhão fez com que o medidor se partisse e a cápsula saísse do equipamento, disse Robertson.

